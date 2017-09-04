Кадыров собрал огромный митинг в Чечне, приняли обращение к Путину
В акции принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров, который раскритиковал позицию мирового сообщества по отношению к столкновениям в Мьянме.
В столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку мусульманского сообщества Мьянмы (Бирмы). По данным организаторов мероприятия, в акции приняли участие более миллиона человек, передает Русская служба Би-Би-Си.
На протяжении акции на площади у мечети "Сердце Чечни" в центре Грозного толпа несколько раз кричала "Аллаху Акбар!", "Мы - мусульмане Мьянмы".
Ближе к концу митинга они начали рвать на мелкие куски принесенные с собой плакаты, требовавшие остановить "геноцид мусульман в Мьянме". Митинг закончился массовой молитвой.
В акции принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров, который раскритиковал позицию мирового сообщества по отношению к столкновениям в Мьянме и потребовал их международного расследования.
Читайте такжеИз Мьянмы сбежали больше 70 тысяч мусульман-рохинджа
По итогам митинга собравшиеся приняли обращение к президенту России Владимиру Путину.
"Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня мы, граждане России, мусульмане Северного Кавказа, лидеры общественного мнения, лидеры религиозных организаций обращаемся к вам как к лидеру нации с просьбой употребить весь ваш авторитет и влияние в мире, чтобы остановить геноцид мусульман", - зачитал со сцены текст обращения Рамзан Кадыров и попросил всех, кто с ним согласен, поднять руку.
Руки подняли все без исключения присутствующие, включая самого Кадырова и стоявших с ним на сцене сыновей.
"Целый народ стоит на краю гибели, но никто не вводит против Мьянмы политические и экономические санкции. Совсем недавно после событий в редакции одного из журнала сильные мира сего маршировали по улицам Парижа. Первые лица готовы защищать даже одного человека нетрадиционной ориентации, но теряют дар речи, когда идет уничтожение целого народа", - заявил Кадыров.
Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «недоволен» и готов выступить против России, если российские власти будут поддерживать «шайтанов» в Мьянме.
Он сообщил, что в вопросе Мьянмы ему ближе позиция президента Турции Эрдогана и он его поддерживает.