Умер известный американский поэт

Американский поэт Джон Эшбери умер на 91-м году жизни, сообщает агентство AP.

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Эшбери считается одним из самых важных поэтов США второй половины прошлого века. Его работа оказала сильное влияние на американскую и восточноевропейскую поэзию.

Он является лауреатом множества наград, в том числе Национальной книжной премии и Пулитцеровской премии. Произведения Джона Эшбери переведены на многие языки мира.

Джон Эшбери родился 28 июля ​1927 года. Выступал не только как поэт, но и как художественный критик. Участвовал в поэтических чтениях, организованных Энди Уорхолом. Преподавал словесность в различных колледжах США.