Умер известный американский поэт
03:52, 04 сентября 2017Мир
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Произведения Джона Эшбери переведены на многие языки мира.
Эшбери ушел из жизни / Фото latimes.com
Американский поэт Джон Эшбери умер на 91-м году жизни, сообщает агентство AP.
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Эшбери считается одним из самых важных поэтов США второй половины прошлого века. Его работа оказала сильное влияние на американскую и восточноевропейскую поэзию.
Он является лауреатом множества наград, в том числе Национальной книжной премии и Пулитцеровской премии. Произведения Джона Эшбери переведены на многие языки мира.
Джон Эшбери родился 28 июля 1927 года. Выступал не только как поэт, но и как художественный критик. Участвовал в поэтических чтениях, организованных Энди Уорхолом. Преподавал словесность в различных колледжах США.
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