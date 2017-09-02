В Германии находятся около 60 бывших боевиков из Сирии - СМИ

В Германии находятся около 60 исламистов из Сирии, которые ранее воевали на стороне террористической группировки "Фронт ан-Нусра".

Об этом сегодня сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на информацию немецких спецслужб, передает Deutsche Welle.

По данным издания, исламисты прибыли в Германию под видом беженцев. Раньше они воевали на стороне объединение "Свободная сирийская армия", а затем перешли в ряды "Фронта ан-Нусра", которое было крылом "Аль-Каиды" в Сирии. Эти исламисты могут быть причастны к убийствам по меньшей мере 300 гражданских пленных и сирийских солдат.

Читайте такжеИсламисты полгода готовили теракты в Каталонии, не привлекая внимания полиции - СМИ

Против 25 боевиков в Германии уже открыли производство. Спецслужбы считают, что в стране находятся еще более 30 исламистов. Однако пока не всех из них удалось выследить или однозначно идентифицировать.

По данным Der Spiegel, в Федеральном ведомстве по охране конституции создали рабочую группу, которая занимается этим вопросом.