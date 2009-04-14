Сомалийские пираты пригрозили отныне убивать заложников

После проведенной военными США спецоперации по освобождению американского капитана, в результате которой были убиты трое пиратов, сомалийские пираты пригрозили жестче относиться к заложникам, передает Associated Press. "С этого момента, если мы будем захватывать иностранные суда и правительства их стран будут пытаться нас атаковать, мы будем убивать заложников", - заявил в интервью агентству представитель пиратов Ямак Хабеб.

В настоящее время в заложниках у сомалийских пиратов находятся порядка 230 иностранных граждан.

Накануне вечером, напоминает РосБизнесКонсалтинг, капитан судна Maersk Alabama Ричард Филлипс был освобожден из рук пиратов в результате операции спецназа ВМС США. Военные приняли решение начать спецоперацию, после того как жизнь заложника была поставлена под угрозу. Командир эсминца Bainbridge отдал приказ снайперам, увидев, что пираты наставляют на заложника автоматы. В результате трое пиратов, находившихся в лодке, были уничтожены. Филлипс бросился за борт и смог вплавь добраться до военных моряков.

Контейнеровоз Maersk Alabama с экипажем из 20 граждан США был захвачен пиратами, однако морякам удалось вернуть контроль над судном ценой свободы своего капитана. Пираты спустили на воду спасательную шлюпку и перебрались в нее вместе с заложником. Капитан несколько дней провел в крытой лодке, в то время как пираты вели переговоры, пытаясь добиться выкупа за его освобождения (по некоторым данным, они требовали 2 млн долл.). К переговорам было подключено Федеральное бюро расследований США. 10 апреля Р.Филлипс предпринял попытку бегства, однако она оказалась неудачной - пираты бросились за ним в воду и вернули на борт.

Сомалийцы, державшие в плену капитана Р.Филлипса, оказались подростками. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра обороны США Роберта Гейтса. По его словам, пиратам, которые были убиты в ходе операции по освобождению американца, было от 17 до 19 лет. Выступая перед студентами военного корпуса морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, Гейтс заявил, что пираты, удерживавшие капитана "Маерск Алабама" в течение пяти дней, были "необученными подростками с оружием большой мощности в руках", цитирует Лента.ру.