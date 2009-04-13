Консульство видит нарушения в действиях польских пограничников

Генеральное консульство Украины в Кракове видит признаки нарушения законодательства в действиях работников Лужицкого отдела пограничной службы Польши, которых две украинки обвинили в хамстве и нарушении их прав.

Об этом УНИАН сообщили в Генконсульстве, которое отвечает за поддержку украинских граждан в 5 из 16 областей Польши.

Там подчеркнули, что пограничники не имели права отказать задержанным украинкам связаться с украинским консульским представительством. По данным консульства, отказ в таком праве является нарушением Закона Польши «Об иностранцах», Венской конвенции о консульских отношениях и Украинско-польской консульской конвенции.

В консульстве отметили, что нарушением является также проведение допросов задержанных без переводчика или с переводчиком, не владеющим свободно языком, который знают задержанные.

Кроме этого, по данным консульства, недопустимым является применение угроз при допросах задержанных, что карается Уголовно-процессуальным кодексом Польши.

В Генконсульстве сообщили, что отправили запрос Лужицкому отделу для выяснения обстоятельств задержания упомянутых украинок, но по состоянию на 10 апреля не получили ответа.

В украинском представительстве также заметили, что последние 6 месяцев получают жалобы от украинцев только на действия работников пограничной службы в городе Згожелец, входящий в Лужицкий отдел пограничной службы.

Украинское консульство также порекомендовало украинцам перед зарубежной поездкой обстоятельно изучить законные условия пребывания в стране, в которую они следуют, а также иметь контакты дипломатического представительства Украины и адвокатов, которых можно использовать в случае нарушения их законных прав.

Как сообщал УНИАН, с начала года уже трое гражданок Украины обвинили работников Лужицкого отдела пограничной службы в хамском поведении и нарушении их прав.

Украинки, в частности, отмечают, что польские пограничники четко не объяснили, почему они были задержаны, не предоставили никаких доказательств правонарушения, не позволяли им связаться с консульством, неприлично шутил и угрожали им, чтобы заставить признать свою вину.

Кроме этого, часть допросов проводилась без переводчика, а переводчик, который принимал участие в других допросах, очень плохо знал русский язык и не переводил полностью документов, которые они были вынуждены подписывать.

Пресс-секретарь Лужицкого отдела пограничной службы Йоанна ВОЗНЯК не стала комментировать УНИАН обвинения украинок, отметив, что они имеют право подать жалобу на действия пограничников, если считают, что их права были нарушены.