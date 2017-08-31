Генпрокурор Финляндии ушел с должности из-за обвинений в кумовстве

Генеральный прокурор Финляндии Матти Ниссинен ушел с поста после открытия дела по обвинению в конфликте интересов, передает Европейская правда.

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Ниссинена обвиняют в том, что он нанял для прокуратуры компанию своего брата для предоставления тренинговых услуг. Следователи считают, что это кумовство, конфликт интересов.

На следующей неделе правительство Финляндии намерено назначить нового прокурора, чтобы заменить Ниссинена. Тот заявляет о своей невиновности.

Как сообщал УНИАН, в июле осужденного за коррупцию экс-премьера Израиля Ольмерта досрочно освободили.