"Разговоры не решат проблему": Трамп о ситуации с КНДР
16:22, 30 августа 2017Мир
238
По словам Трампа, США "платили полученные вымогательским путем деньги на протяжении 25 лет".
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговорами разрешить ситуацию с КНДР не удастся. Об этом он написал в твиттере.
Читайте такжеКим Чен Ын о вчерашнем запуске ракеты: это первый шаг к военной операции в Тихом океане
«США вели переговоры с Северной Кореей и платили полученные вымогательским путем деньги на протяжении 25 лет. Разговоры — это не решение!» — написал Трамп.
Накануне КНДР вновь произвела ракетный запуск. Совет Безопасности ООН осудил ракетные испытания КНДР и признал их угрозой всем странам мира.
The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2017
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Ракетные испытания КНДР