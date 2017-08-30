"Разговоры не решат проблему": Трамп о ситуации с КНДР

16:22, 30 августа 2017
Мир
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По словам Трампа, США "платили полученные вымогательским путем деньги на протяжении 25 лет".

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговорами разрешить ситуацию с КНДР не удастся. Об этом он написал в твиттере.

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«США вели переговоры с Северной Кореей и платили полученные вымогательским путем деньги на протяжении 25 лет. Разговоры — это не решение!» — написал Трамп.

Накануне КНДР вновь произвела ракетный запуск. Совет Безопасности ООН осудил ракетные испытания КНДР и признал их угрозой всем странам мира.

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Новость в сюжете: Ракетные испытания КНДР
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