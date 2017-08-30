Совбез ООН назвал ракетные запуски КНДР "серьезной угрозой для всего мира"

08:23, 30 августа 2017
Мир
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Совбез считает запуски "возмутительными действиями", которые должны быть "немедленно прекращены".

REUTERS

Совет Безопасности ООН, созванный на экстренное заседание в связи с запуском КНДР баллистической ракеты Хвансон-12, назвал произошедшее «серьезной угрозой для безопасности всего мира». Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам встречи.

Читайте такжеКим Чен Ын о вчерашнем запуске ракеты: это первый шаг к военной операции в Тихом океанеБаллистические испытания Северной Кореи в заявлении квалифицируются как «возмутительные действия», которые должны быть «немедленно прекращены». Совет Безопасности ООН потребовал от КНДР «полным, поддающимся проверке и необратимым образом» отказаться от всего имеющегося в арсенале страны ядерного оружия и существующих ядерных программ, незамедлительно прекратить все связанные с ними мероприятия и впредь не предпринимать никаких испытаний или провокаций.

Как сообщал УНИАН, северокорейская ракета была запущена 29 августа. Она пролетела над северной частью Японии в районе острова Хоккайдо. Это первый пуск боевой ракеты по подобной траектории, до сих пор таким образом запускались лишь космические ракеты-носители. В июле власти КНДР заявили о готовности нанести ракетами этого типа удар в район острова Гуам, где расположены военные базы США.

Сразу после запуска премьер Японии Синдзо Абэ обсудил ситуацию с президентом США Дональдом Трампом. По итогам телефонной беседы он сообщил, что стороны договорились усилить давление на КНДР. Ранее Трамп допустил военное решение северокорейской проблемы.

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