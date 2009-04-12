Сводному брату Обамы запретили въезд в Великобританию

Сводному брату президента США Барака Обамы Самсону запретили въезд в Великобританию, пишет The Times. Запрет вызван выдвинутым против Самсона Обамы обвинением в попытке изнасилования 13-летней девочки во время его последнего визита в страну.

Самсон Обама, владеющий салоном сотовой связи в столице Кении Найроби, попытался въехать в Великобританию в январе 2009 года, чтобы навестить родственников перед посещением инаугурации своего брата в США. Однако иммиграционные чиновники отказали ему в визе.

Данные министерства внутренних дел Великобритании показали, что Самсон Обама является человеком, арестованным ранее полицией графства Беркшир. Его обвинили в попытке сексуального насилия над несколькими девушками, в том числе и несовершеннолетними. После ареста он сообщил полицейским ложную информацию о своей личности.

Многочисленные кенийские родственники Барака Обамы регулярно оказываются в центре скандалов. Так, другой сводный брат американского президента Джордж Обама был у себя на родине в Кении обвинен в хранении наркотиков, а также в оказании сопротивления полицейским при аресте. В то же время тетка Обамы Зеитуни Оньянго проживала в США, не имея иммиграционных документов.

Лента.ру