Оппозиция Молдовы протестует против коммунистических репрессий

Три оппозиционные партии Молдавии, прошедшие в парламент нового созыва - Либеральная партия, Либерально-демократическая партия Молдавии и альянс "Наша Молдова" - проведут в Кишиневе 12 апреля совместный "митинг протеста против коммунистических репрессий", заявили на пресс-конференции их лидеры. Как сказал лидер ЛДПМ Влад Филат, в ходе мирной акции протеста ее участники выразят несогласие с действиями властей, а главным требованием манифестантов к властям будет призыв отпустить всех арестованных в ходе акций протеста 7 апреля.

Как считает оппозиция, беспорядки, в результате которых были разгромлены здания администрации президента и парламента, были спровоцированы и организованы властями для дискредитации и подавления оппозиции.

В ходе митинга, который начнется с 11 часов Либеральная партия, Либерально-демократическая партия Молдавии и альянс "Наша Молдавия" выразят свою позицию относительно "репрессивных действий коммунистической власти против детей и граждан Молдавии", заявили участники пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Молдавии в ходе массовых беспорядков в Кишиневе 7 апреля 2009 г. задержали около 300 человек. 166 человек из общего числа задержанных проходят по уголовным делам. Арестованы 88 из числа задержанных, под домашним арестом находится еще 88 человек, 33 человека дали подписку о невыезде, остальные отпущены.

7 апреля в ходе беспорядков были задержаны 19 несовершеннолетних. После установления личности они были переданы родителям. С 8 по 11 апреля были задержаны еще 17 несовершеннолетних. Трое из них были отпущены после проведения профилактической беседы в присутствии родителей, а в отношении 14 из них применен "домашний арест".

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