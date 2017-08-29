Серьезная угроза международному миру: Могерини призвала КНДР к полному отказу от ядерного оружия

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала Северную Корею снять напряженность и обеспечить полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

Об этом говорится в заявлении Могерини по поводу сегодняшнего запуска КНДР баллистической ракеты, которая пролетела над японским островом Хоккайдо.

«Эти действия являются явным нарушением международных обязательств КНДР, как об этом указано в нескольких резолюциях Совета безопасности ООН, и представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности.

Как подчеркнули министры иностранных дел ЕС в прошлом месяце, КНДР должна незамедлительно, полностью и безоговорочно выполнить свои обязательства в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН и воздержаться от любых дальнейших провокационных действий, которые могут усилить региональную и глобальную напряженность», - заявила она.

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По убеждению Могерини, КНДР должна принять участие в «надежном и содержательном диалоге, чтобы снять напряженность и обеспечить шаги, направленные на осуществление полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова, результаты которой можно проверить, и полное выполнение всех соответствующих резолюций Совета безопасности ООН».

При этом высокий представитель заверила, что Европейский Союз готов поддержать такой процесс во время консультаций с ключевыми партнерами.

Она также отметила, что ЕС полностью поддерживает инициативу провести сегодня внеочередное заседание Совета безопасности ООН.

«Единство международного сообщества в решении этого вызова имеет важное значение. Европейский Союз рассмотрит дальнейшую ответную реакцию в рамках тесных консультаций с ключевыми партнерами и в соответствии с обсуждениями Совета безопасности ООН», - добавила Могерини.

Как сообщал УНИАН, КНДР активно проводит ракетные испытания.

В частности, сегодня она в очередной раз запустила ракету, которая в этот раз пролетела над северным японским островом Хоккайдо, а затем упала в море.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал это испытание северокорейской ракеты "беспрецедентной, серьезной угрозой". По его словам, Япония примет "все необходимые меры" в ответ на эти действия Пхеньяна.

По просьбе Японии и ее союзников Совет безопасности ООН сегодня соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации в связи с последним запуском Северной Кореей баллистической ракеты.

В августе Вооруженные силы Северной Кореи объявили, что рассматривают возможность ракетных ударов в районе острова Гуам, где размещены военные базы США.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит на действия КНДР, направленные против острова Гуам. Также Трамп отметил, что ситуация с КНДР остается «очень опасной», но выразил надежду, что ее удастся урегулировать мирным путем.

15 августа власти Северной Кореи заявили, что воздерживаются от запусков ракет по территории США.