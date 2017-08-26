В России автобус с пассажирами упал в реку

В России снова упал автобус с пассажирами, на этот раз в реку, обошлось без жертв, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что инцидент произошел в Красноярском крае. В микроавтобусе находились 15 человек, четырех – доставили в больницу.

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"Микроавтобус следовал из Кызыла в Иркутск, в нем были два водителя и 13 пассажиров. А районе поселка Кошурникова, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал на обочину, перевернулся и упал в реку Джебь. Пострадавших при ДТП нет, четверо были доставлены в больницу, так как они замерзали после падения в воду ", - сказал собеседник агентства.

Сейчас выясняется, имел ли право владелец микроавтобуса перевозить пассажиров.

Как сообщал УНИАН ранее, в Краснодарском крае автобус с работниками упал в Керченский залив. В результате ДТП погибли 12 человек. Еще трех человек удалось спасти.

"Во время падения автобуса в воду в районе поселка Волна, по предварительным данным, погибли 12 человек, удалось спасти трех", - сказал собеседник агентства. "Обстоятельства происшествия уточняются», - сообщали источники.