Грузинский вертолет упал в Боржомском ущелье (фото, видео)
12:30, 27 августа 2017Мир
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Следует отметить, что это был единственный вертолет пограничной службы Грузии, использовавшийся для тушения лесного пожара.
Экипаж вертолета не пострадал / фото Рустави 2
Во время наполнения водяного резервуара в Боржомском ущелье упал один из вертолетов, принимавших участие в тушении пожара. Вертолет рухнул в воду. Экипаж вертолета не пострадал, пишет Грузия Онлайн.
Бригады помощи уже направились к месту падения вертолета, туда же отправились и пожарные бригады из Азербайджана.
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Следует отметить, что это был единственный вертолет пограничной службы Грузии, использовавшийся для тушения лесного пожара.
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