Грузинский вертолет упал в Боржомском ущелье (фото, видео)

Во время наполнения водяного резервуара в Боржомском ущелье упал один из вертолетов, принимавших участие в тушении пожара. Вертолет рухнул в воду. Экипаж вертолета не пострадал, пишет Грузия Онлайн.

Бригады помощи уже направились к месту падения вертолета, туда же отправились и пожарные бригады из Азербайджана.

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Следует отметить, что это был единственный вертолет пограничной службы Грузии, использовавшийся для тушения лесного пожара.