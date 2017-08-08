В НАТО отреагировали на визит Путина в непризнанную Абхазию

В Североатлантическом альянсе назвали визит президента России Владимира Путина в непризнанную республики Абхазия в девятую годовщину вооруженной агрессии РФ против Грузии вредным для международных усилий, направленных на мирное урегулирование. Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в комментарии действующего пресс-секретаря НАТО Дилана Уайта (Dylan White), обнародованном во вторник в Брюсселе.

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"Это вредно для международных усилий по поиску мирного политического урегулирования. Мы сожалеем, что этот визит был осуществлен без предварительного согласия грузинских властей", - сказано в комментарии.

Уайт также заверил, что НАТО един в полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. "Мы не будем признавать любые попытки изменить статус Абхазии и Южной Осетии как регионов Грузии", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, президент России Путин сегодня, в день 9-ой годовщины вооруженной агрессии РФ против Грузии, посетил непризнанную Абхазию и заверил ее в обеспечении безопасности и "независимости".

Посещение Абхазии Путиным осудили президент Украины Петр Порошенко и президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

***В ночь с 7 на 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость этих двух грузинских регионов и ввела дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях.

Все государства мира, за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру признают эти регионы территорией Грузии, оккупированными Россией.

По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008 года погибли более 400 человек, более 2 тысяч получили ранения.