Катар заявил о возвращении своего посла в Иран

Катар вернет своего посла, отозванного из страны в прошлом году, в Тегеран. Об этом говорится в заявлении катарского МИД, передает РБК.

В МИД Катара заявили, что дипломат "вернется в Тегеран для выполнения своих дипломатических обязанностей".

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"Государство Катар выразило стремление укреплять двусторонние отношения с Исламской Республикой Иран во всех областях", - подчеркнули в МИД Катара.

Катар отозвал своего посла из Ирана в январе 2016 года. Тогда же дипотоношения с Ираном разорвали Саудовская Аравия, Бахрейн, Джибути и Судан.​

Конфликт арабских стран с Ираном возник после казни 2 января в Саудовской Аравии 47 человек, в том числе богослова Нимра аль-Нимра, который был одим из лидеров шиитской общины в этой стране. Это вызвало акции протеста в странах региона (как в Иране, так и со стороны шиитов в Саудовской Аравии, Бахрейне и Ираке).

В частности, участники акции в Тегеране устроили погром в саудовском посольстве и подожгли его.