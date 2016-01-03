Жители Тегерана устроили погром в посольстве Саудовской Аравии (фото, видео)

Жители иранской столицы прорвались в здание саудовского посольства и подожгли его, передает РБК.

На некоторых фотографиях видно, что здание посольства горит. На других фотографиях — комнаты внутри здания посольства и сломанная мебель.

Как сообщает иранское агентство ISNA, полиции удалось вытеснить протестующих с территории посольства, однако рядом со зданием саудовской дипмиссии по прежнему остается много людей.

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МИД Ирана уже выступило со специальным заявлением, в котором призвало иранцев к уважению дипмиссии, передает Reuters.

Ранее УНИАН сообщал, что жители Саудовской Аравии вышли на массовые протесты после казни шиитского проповедника Нимра Бакр аль-Нимра, которая состоялась в эту субботу.

Сегодня министерство внутренних дел Саудовской Аравии заявило о казни 47 человек, признанных виновными в заговоре и совершении терактов, направленных против гражданских лиц и сил безопасности. Среди них был шиитский священнослужитель Нимр Аль-Нимр.

В свою очередь верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что казнь влиятельного шиитского богослова Нимра аль-Нимра властями Саудовской Аравии может иметь «опасные последствия» из-за разжигания розни между суннитами и шиитами на Ближнем Востоке.