Жители Тегерана устроили погром в посольстве Саудовской Аравии (фото, видео)
Жители Тегерана подожгли посольство Саудовской Аравии в ходе уличных акций протеста, вызванных казнью саудовскими властями шиитского проповедника Нимра аль-Нимра.
Жители иранской столицы прорвались в здание саудовского посольства и подожгли его, передает РБК.
На некоторых фотографиях видно, что здание посольства горит. На других фотографиях — комнаты внутри здания посольства и сломанная мебель.
Как сообщает иранское агентство ISNA, полиции удалось вытеснить протестующих с территории посольства, однако рядом со зданием саудовской дипмиссии по прежнему остается много людей.
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МИД Ирана уже выступило со специальным заявлением, в котором призвало иранцев к уважению дипмиссии, передает Reuters.
Ранее УНИАН сообщал, что жители Саудовской Аравии вышли на массовые протесты после казни шиитского проповедника Нимра Бакр аль-Нимра, которая состоялась в эту субботу.
Сегодня министерство внутренних дел Саудовской Аравии заявило о казни 47 человек, признанных виновными в заговоре и совершении терактов, направленных против гражданских лиц и сил безопасности. Среди них был шиитский священнослужитель Нимр Аль-Нимр.
В свою очередь верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что казнь влиятельного шиитского богослова Нимра аль-Нимра властями Саудовской Аравии может иметь «опасные последствия» из-за разжигания розни между суннитами и шиитами на Ближнем Востоке.