Катар также отзывает своего посла из Ирана - СМИ
Ранее о разрыве дипотношений с Ираном заявили Саудовская Аравия, Бахрейн и Джибути.
Власти Катара отозвали своего посла из Тегерана в связи с нападениями на саудовские дипломатические миссии в Иране.
Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Reuters, которое цитирует государственные СМИ.
Ранее Бахрейн вслед за Саудовской Аравией разорвал дипломатические отношения с Ираном. Также о разрыве дипотношений с Ираном заявили власти Джибути.
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В Саудовской Аравии объявили об исполнении смертного приговора в отношении 47 человек, осужденных за терроризм и подстрекательство к нему. Среди казненных был указан шиитский проповедник Нимр ан-Нимр.
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3 января иранские протестующие напали на посольство Саудовской Аравии в Тегеране.