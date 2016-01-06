Катар также отзывает своего посла из Ирана - СМИ

Власти Катара отозвали своего посла из Тегерана в связи с нападениями на саудовские дипломатические миссии в Иране.

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Reuters, которое цитирует государственные СМИ.

Ранее Бахрейн вслед за Саудовской Аравией разорвал дипломатические отношения с Ираном. Также о разрыве дипотношений с Ираном заявили власти Джибути.

Читайте такжеДжибути разрывает дипотношения с Ираном

В Саудовской Аравии объявили об исполнении смертного приговора в отношении 47 человек, осужденных за терроризм и подстрекательство к нему. Среди казненных был указан шиитский проповедник Нимр ан-Нимр.

Читайте такжеБахрейн прекращает авиасообщение с Ираном - СМИ

3 января иранские протестующие напали на посольство Саудовской Аравии в Тегеране.