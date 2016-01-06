Джибути разрывает дипотношения с Ираном

Как передает телеканал "Аль-Арабия", правительство страны сообщило, что министр иностранных дел Джибути Махмуд Али Юсуф "разорвал дипломатические отношения с Ираном".

Напомним, 3 января такое решение приняла Саудовская Аравия, а затем в знак солидарности с ней - Бахрейн и Судан. ОАЭ и Кувейт понизили дипотношения с Ираном, ограничившись тем, что отозвали из этой страны своих послов.

Читайте такжеИрак готов стать посредником в конфликте Ирана и Саудовской Аравии

Конфликт арабских стран с Ираном возник после казни 2 января в Саудовской Аравии 47 человек, в том числе богослова Нимра аль-Нимра, который был одим из лидеров шиитской общины в этой стране. Это вызвало акции протеста в странах региона (как в Иране, так и со стороны шиитов в Саудовской Аравии, Бахрейне и Ираке). В частности, участники акции в Тегеране устроили погром в саудовском посольстве и подожгли его.