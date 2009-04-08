Чем грозит молдавский кризис Украине?

Украинские эксперты считают, что политическая нестабильность в Молдове серьезно не отразится на Украине.

Как сообщили УНИАН в Центре исследований политических ценностей «АКСИА», по мнению политического аналитика Института евроатлантического сотрудничества Владимира ГОРБАЧА, на Украине “каким-либо серьезным образом не отразятся события в Молдове”.

По его словам, они могли бы иметь негативное влияние, если бы подтвердились заявления некоторых “российских комментаторов, подхваченное и правящим режимом в Молдове, которые основными виновниками называют источники в Румынии”, для которой якобы стратегической задачей является “поглощение Республики Молдова”.

Как сказал эксперт, это может быть частью истины, но не “это определяющий фактор политической нестабильности в Молдове”. “Если бы сценарий поглощения Молдовы действительно реализовывался, тогда бы перед Украиной, действительно, стал бы вызов”, - считает В.ГОРБАЧ.

В то же время он отметил, что “этот сценарий далек от реальности, фантастический, надуманный”.

Директор политических программ Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Александр МЕДВЕДЕВ считает, что «молдавские события никак не будут отражаться на политической ситуации в Украине”.

По его словам, “массовые беспорядки в Кишиневе связаны с результатами выборов и, скорее всего, были организованы пророссийской властью Молдовы, для отмены договоренностей по пересчету голосов, отданных во время выборов”.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что перемены, которые происходят в Молдове, имеют геополитический характер.

По его словам, активно принимали участие в избирательной кампании приднестровцы, ориентированные на политические силы левого спектра, связанные с определенными ностальгическими представлениями о своей жизни, а также ориентированные на сохранение отношений с Россией, что по-видимому, стало “решающей картой в очередной победе коммунистов”.

В то же время А.ЕРМОЛАЕВ не исключает, что, “скорее всего, вмешался внешний фактор”. По его словам, в событиях в Молдове “много было акцентов по поводу румынского вопроса, по поводу национальной идентичности”.

По мнению А.ЕРМОЛАЕВА, “это может угрожать Молдове не только дальнейшей внутриполитической дестабилизацией, но и потерей самой государственности”. По его словам, речь идет о территориальных вопросах, правах различных этнических и поликультурных общин, их праве на государственность.

“Понятно, что репрессивные действия молдавской власти будут вызывать широкую огласку, очевидно, что отрицательную, но вопрос стоит так: либо Молдова сохранит политическую стабильность и сбережет государство, либо, к сожалению, Молдове может угрожать волна нового национального кризиса, даже кризиса государственности”, - добавил он.

Говоря об Украине, А.ЕРМОЛАЕВ подчеркнул, что для нашего государства “здесь урок лишь один – каждый украинский политик должен быть заинтересован в минимизации и нейтрализации какого-либо внешнего влияния (то ли с запада, то ли с востока)”. “Иначе постоянно будет вставать вопрос не только о социальной стабильности, но и о судьбе государства”, - сказал он.

Как считает эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Александр ПАЛИЙ, “дестабилизация ситуации внутри Молдовы сегодня мало кому выгодна, поэтому я думаю, что нынешнему руководству удастся удержать ситуацию”.

Он отметил, что Украине выгодно, чтобы ситуация в Молдове была стабильной, страна оставалась независимой, чтобы развивались демократические процессы, выгодно также, чтобы территориальный спор, который существует в стране, закончился восстановлением территориальной целостности Молдовы при сохранении прав украинцев и других граждан, живущих на этой территории.

“Украине выгодна либо федерализация, либо конфедерация на территории Молдовы. Интересы Украины и Молдовы в этом вопросе совпадают. Я думаю, что мы в этом плане являемся хорошими союзниками для наших соседей”, - добавил А.ПАЛИЙ.