Домик на колесах: среди путешественников набирают популярность дома-трансформеры (видео)

Модульные дома-трансформеры становятся все популярнее. Многие отказываются от классического жилья, чтобы иметь возможность путешествовать.

Как альтернативу люди выбирают дома на колесах. Всего за один час мобильный дом раскладывается и складывается в контейнер-прицеп для перевозки. Существует 2 версии мобильного дома – одноэтажная (140 кв. м) и двухэтажная (250 кв. м).

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Деревянные стены дома имеют толщину 15 см и сохраняют тепло при любых погодных условиях. Любители более оригинального жилья могут поселиться прямо на воде. Фотоэлектрические панели обеспечивают жилье электроэнергией. Встроенная система потребляет пресную воду из водоема для бытовых нужд. Также экстремалам предлагают экодом на дереве.