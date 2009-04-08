Молдова вводит визовый режим с Румынией

Молдова после массовых беспорядков в Кишиневе, в ходе которых, в частности, звучали призывы присоединения к Румынии, решила ввести с Румынией визовый режим.

"Мы приняли решение ввести визовый режим с Румынией. Кроме того, посол Румынии в Молдове объявлен персона нон грата", - заявил Президент Молдовы Владимир ВОРОНИН, передает РИА «Новости».

Он считает события в Кишиневе попыткой государственного переворота.

"Когда флаг Румынии был поднят над рабочей резиденцией Президента, стали ясны антигосударственные взгляды оппозиции. Ясно, что вчера была предпринята попытка переворота", - заявил В.ВОРОНИН.

Он считает, что Румыния замешана во всех происходящих в стране событиях. "Во всех происходящих у нас процессах замешана Румыния. Терпение тоже имеет границы. Нам известны авторы этих событий, часть из них убежала", - заявил В.ВОРОНИН.