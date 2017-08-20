Трамп поддержал выступающих против ненависти людей в Бостоне

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку участникам манифестаций в Бостоне, которые выступают против ненависти и фанатизма. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, «наша великая страна была разделена на десятилетия». Он отметил, что «иногда для исцеления нужен протест, и мы исцелимся, и будем сильнее, чем когда-либо прежде».

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«Я хочу поприветствовать многих протестующих в Бостоне, которые выступают против фанатизма и ненависти. Наша страна скоро объединится», — заявил он.

Также он заявил о большом количестве «анти-полицейских агитаторов» в Бостоне. Он отметил, что «полиция выглядит жесткой и умной».

Ранее сообщалось, что в Бостоне на митинге за свободу слова задержали 27 человек.