В результате нападения с ножом в Финляндии погиб один человек

В результате нападения с ножом в финском городе Турку по меньшей мере один человек погиб. Об этом сообщает телеканал ABC News в Twitter.

"По меньшей мере один человек погиб, несколько ранены в результате резни в финском Турку", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, полицейские открыли огонь по мужчине, который до этого ударил ножом несколько человек, после чего задержали его. Сообщается, что нападавший ранен в ногу.

Инцидент произошел на торговой площади Пуутори в центре города. Очевидцы рассказали, что мужчина напал, в частности, на женщину с детской коляской.

СМИ сообщили, что на месте происшествия на площади лежал человек без признаков жизни, еще два человека ранены. Финская полиция усилила меры безопасности в аэропорту Хельсинки, а также на железнодорожных станциях страны.