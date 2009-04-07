Молдавская оппозиция захватила резиденцию Президента

Толпа участников акции протеста ворвалась в здание резиденции Президента Молдовы в Кишиневе, водрузила над входом румынский флаг, а на шпиле над зданием - флаг Евросоюза, передают «РИА Новости».

В свою очередь «Газета.ru» сообщает, в настоящее время оппозиционеры вышли на крышу и балкон президентского дворца, таким образом взяв его под контроль. Напротив, в здании бюро пропусков парламента, из-за действий протестующих, которые подожгли документы, возник пожар.

Молдавская оппозиция недовольна итогами прошедших 5 апреля выборов в парламент, на которых победила Компартия, возглавляемая Президентом страны Владимиром ВОРОНИНЫМ. По данным ЦИК, Партия коммунистов Молдовы набрала 50% голосов.

Манифестации, которые собрала молдавская оппозиция в понедельник, привлекли около 10 тыс. человек, в основном студентов, и завершились быстро и без эксцессов. Оппозиционеры пообещали встретиться во вторник.

Как сообщалось, лидер Либерально-демократической коалиции Владимир ФИЛАТ заявил, что оппозиция пойдет на все, вплоть до силовых методов, чтобы добиться пересмотра итогов голосования и повторных выборов в парламент.

Сегодня на митинг в Кишиневе собралось не менее 30 тыс. человек. Страна переходит на чрезвычайное положение. В частности, прекратило вещание государственное телевидение. В то же время полиция фактически не вмешивается и не разгоняет демонстрантов.