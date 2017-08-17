"Эта премьера - для тебя!": известная во всем мире украинская группа поздравила Кузьму Скрябина с днем рождения

Музыканты культовой украинской группы "Піккардійська Терція" поздравили Андрея Кузьменко с Днем рождения. Так, на Facebook-странице коллектива появилась кавер-версия песни "Скрябина" "Шукав свій дім".

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"Сегодня, в день рождения Андрея, мы решили выложить в сеть нашу версию его песни "Шукав свій дім". Музыканты живут до тех пор, пока звучат их песни. Кузьма, помним. Эта премьера - для тебя!" - говорится на странице группы.

Отмечается, что кавер на композицию "Скрябина" войдет в пятнадцатый альбом "Піккардійської Терції", релиз которого состоится в начале сентября. Напомним, что 17 августа 2017 года известному украинскому певцу, продюсеру, телеведущему, шоумену, лидеру группы "Скрябин" - Андрею Кузьменко - исполнилось бы 49 лет.