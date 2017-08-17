В память о Скрябине: грузинская группа представила необычный кавер хитов музыканта (видео)
11:47, 17 августа 2017Общество
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Клип сняли на фоне Кавказских гор.
музыканты перепели хиты в стиле традиционного грузинского многоголосия / скриншот
Сегодня, 17 августа, известному украинскому певцу и музыканту Андрею «Кузьме Скрябину» Кузьменко исполнилось бы 49 лет. В честь его дня рождения грузинская фолк-группа представила кавер на песни Андрея. Говорится в сюжете ТСН.
В память о нем и о его творчестве музыканты перепели хиты в стиле традиционного грузинского многоголосия с использованием тамошних народных инструментов. Клип сняли на фоне Кавказских гор.
В частности, группа перепел песни «Спи Собі сама», «Люди як Кораблі» и «Мовчати».
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Напомним, лидер группы "Скрябин" погиб 2 февраля 2015 года в ДТП в Криворожском районе Днепропетровской области.
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