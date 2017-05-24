Навальный обвинил Усманова в накрутке лайков

Оппозиционер Алексей Навальный в своем видео пообещал подготовить ответ на второе обращение бизнесмена Алишера Усманова, как сообщает "Газета.Ру"

Навальный заявил, что у бизнесмена Алишера Усманова нет никаких документов, доказывающих его невиновность, а стол и стакан в ролике доказательствами не являются.

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Он также попросил Усманова «перестать накручивать лайки», так как «это несолидно». На момент написания новости под первым видео Усманова было около 50 тыс. лайков и более 3 млн просмотров.

Навальный выразил сожаления, что Усманов отказался от дебатов.

Ранее Усманов опубликовал новое видеообращение, в котором сравнил Навального с персонажем произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце» Полиграфом Шариковым.