Военнослужащих ЧФ возьмут на учет в милиции

Украинская сторона на переговорах по вопросам Черноморского флота РФ, которые продолжаются в Севастополе, констатирует достаточно успешное продвижение сторон в решении вопроса относительно регистрации российских кадровых военнослужащих в органах МВД Украины и избежания двойного гражданства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Севастополе, где проходит третье заседание Подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ межгосударственной комиссии, заявил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО.

„Речь идет о том, что мы регистрируем определенные шаги со стороны российской стороны в контексте вопроса о том, чтобы военнослужащие, которые проживают за пределами воинских частей, проходили регистрацию в органах внутренних дел Украины. Есть уже решение командования ЧФ РФ и выдан соответствующий приказ, которым урегулирован этот вопрос, и теперь все российские военнослужащие, которые проживают за пределами воинских частей, обязательно должны пройти такую регистрацию”, - сказал он.

Как также сообщил В.ОГРЫЗКО, „ми говорили о том, что в ходе заседания рабочей группы есть определенные предложения по тому, как подготовить соглашение об избежании двойного гражданства, которое сегодня имеет реальное место среди военнослужащих ЧФ РФ, имеющих и украинское гражданство, что не предусматривается нашим законом, и российское”. По его словам „для того, чтобы снять проблемы для этих людей, мы предложили, чтобы было подготовлено соответствующее соглашение, и сегодня мы констатируем, что уже есть определенные наработки, и мы можем при доброй воле участников переговоров быстро найти и здесь понимание”. По мнению украинского дипломата, „это не создает какой-то особой проблемы, тем более, что таких соглашений, в принципе, много, и здесь можно идти по стандартной схеме и не изобретать украинско-российский велосипед”.