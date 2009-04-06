Президент США Барак Обама заявил, что решительно не согласен с теми, кто утверждает, что его страна находится в состоянии войны с исламом.

"Хочу сказать откровенно: США не находятся в состоянии войны с исламом", - сказал Обама в понедельник в Анкаре, выступая в турецком парламенте.

Он отметил, что США против проведения параллелей между отношениями США с мусульманским миром и противодействием международной террористической сети "Аль-Каида", боевики которой совершили нападение на США в сентябре 2001 года.

"Отношения США с исламским миром нельзя ограничивать борьбой с "Аль-Каидой", - подчеркнул Обама.

Его выступление в турецком парламенте было встречено аплодисментами.

РИА "Новости"