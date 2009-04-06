США не находятся в состоянии войны с исламом
21:51, 06 апреля 2009Мир
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Барак Обама выступил в Турции
Президент США Барак Обама заявил, что решительно не согласен с теми, кто утверждает, что его страна находится в состоянии войны с исламом.
"Хочу сказать откровенно: США не находятся в состоянии войны с исламом", - сказал Обама в понедельник в Анкаре, выступая в турецком парламенте.
Он отметил, что США против проведения параллелей между отношениями США с мусульманским миром и противодействием международной террористической сети "Аль-Каида", боевики которой совершили нападение на США в сентябре 2001 года.
"Отношения США с исламским миром нельзя ограничивать борьбой с "Аль-Каидой", - подчеркнул Обама.
Его выступление в турецком парламенте было встречено аплодисментами.
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