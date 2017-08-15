"Дело не только в детях": СМИ раскрыли детали решения Джоли и Питта пока "притормозить" с разводом

Фанаты звездной пары Брэда Питта и Анджелины Джоли обрадовались новости о том, что актеры отменили свой развод. Но на самом деле Брэд и Анджелина хотят сначала разделить имущество и согласовать опеку над детьми.

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Это рассказали информаторы журнала Heat, пишет Contact Music. "Воссоединение очень маловероятно ...", – говорит собеседник. По словам источника, Питт и Джоли не спешат отменять развод из-за денег.

"У них очень много недвижимости и очень много вопросов, которые не покрываются брачной соглашением. Например, Брэд хочет сохранить их поместье во Франции и винный бренд, тогда как Энджи хочет продать эту собственность и использовать все деньги на благотворительность", – рассказал источник.

Также Питт хочет оставить коллекцию старинной мебели, которая стоит около 10 миллионов долларов. Зато Джоли с радостью продала бы ее.

Кроме того, Анджелина с Брэдом пока не могут решить вопрос опеки над совместными шестью детьми.

"Брэд продолжает настаивать на совместной опеке, но Энджи говорит, что должна увидеть год его трезвости, прежде чем позволит это", – отмечает источник.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, недавно появилась информация, что актеры решили попробовать сохранить семью.