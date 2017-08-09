"Целый год держали Голливуд в напряжении": Анджелина Джоли и Брэд Питт передумали разводиться - СМИ

Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт якобы передумали разводиться, следует из сообщения US Magazine.

Как пишет издание, супруги, возможно, на пути к «полному восстановлению».

Джоли и Питт расстались почти год назад. По словам источника, теперь актриса засомневалась в правильности своего решения. На нее, в частности, повлияло стремление мужа к улучшению.

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Утверждается, что в течение нескольких месяцев супруги ничего не делали, чтобы продвинуться с разводом. «И никто не думает, что они собираются это делать», – отметил источник.

Он добавил, что если Питт и Джоли заявят об отказе от развода и о попытке разобраться с ситуацией, то ничего удивительного в этом не будет.