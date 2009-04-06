Медведев в прошлом году заработал меньше, чем Ющенко (декларация)

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в 2008 году заработал более 125 тыс. долл.

Об этом говорится в справке о доходах за отчётный период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года Д.МЕДВЕДЕВА, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера, которая есть в распоряжении УНИАН.

В частности, доход Д.МЕДВЕДЕВА по основному месту работы cоставил 4 млн. 139 тыс. 726 руб. (около 125 тыс. 450 долл.)

Совместно с супругой Светланой МЕДВЕДЕВОЙ Президент России владеет квартирой в РФ площадью 367,8 кв. м. (город не уточняется).

Президент России также имеет в банках РФ 9 счетов на общую сумму 2 818 780,8 руб. (около 85 тыс. 418 долл.)

Кроме этого, Д.МЕДВЕДЕВ владеет на условиях аренды земельным участком в РФ площадью 4700 кв. м.

С.МЕДВЕДЕВА, кроме квартиры, имеет в банке РФ 1 счёт на сумму 135 144,05 руб. (около 4 тыс. 96 долл.)

Также супруга Президента России владеет в РФ двумя машино-местами общей площадью 32,5 кв. м. и легковым автомобилем «Фольксваген Гольф» 1999 года выпуска.

Несовершеннолетний сын Д.МЕДВЕДЕВА – Илья МЕДВЕДЕВ доходов не имел, имущества, принадлежащего ему на праве собственности, вкладов в банках, ценных бумаг, обязательств имущественного характера не имеет.

Как сообщал УНИАН, общий доход 55-летнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в прошлом году, согласно поданной им декларации, составил почти 130 тыс. долл. (по нынешнему курсу Нацбанка).

Свыше 60 тыс. долларов от общего дохода составила зарплата, а остальные - доходы от дивидендов и акций.

В.ЮЩЕНКО также является владельцем земельных участков общей площадью свыше 130 тыс. кв. м, жилого дома площадью 656,7 кв. м. и квартиры площадью 371,9 кв. м.

Кроме этого, украинский Президент имеет на счетах в банках почти 400 тыс. долл.

Украинский президент также имеет легковой автомобиль ЗАЗ-965А и мотоцикл HARL.DAV.