В Йемене количество случаев холеры достигло полумиллиона

В Йемене количество случаев заболевания холерой достигло 500 тысяч человек. Об этом сообщает Центр новостей ООН. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно заражаются около 5 тысяч человек.

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Эпидемия началась в стране в конце апреля. За несколько месяцев болезнь унесла жизни не менее 2 тысяч йеменцев.

Причиной стремительного распространения холеры является вооруженный конфликт, перебои в подаче воды и антисанитария. Миллионы людей в Йемене отрезаны от водоснабжения, из многих городов давно перестали вывозить мусор. По данным ООН, на сегодня выделена лишь половина суммы в 254 млн долларов, необходимой на оказание помощи Йемену в борьбе с холерой.