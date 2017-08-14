В Йемене количество случаев холеры достигло полумиллиона

20:09, 14 августа 2017
Мир
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Ежедневно холерой заражаются около 5 тысяч человек.

Эпидемия холеры распространяется Йеменом / фото УКГВ

В Йемене количество случаев заболевания холерой достигло 500 тысяч человек. Об этом сообщает Центр новостей ООН. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно заражаются около 5 тысяч человек.

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Эпидемия началась в стране в конце апреля. За несколько месяцев болезнь унесла жизни не менее 2 тысяч йеменцев.

Причиной стремительного распространения холеры является вооруженный конфликт, перебои в подаче воды и антисанитария. Миллионы людей в Йемене отрезаны от водоснабжения, из многих городов давно перестали вывозить мусор. По данным ООН, на сегодня выделена лишь половина суммы в 254 млн долларов, необходимой на оказание помощи Йемену в борьбе с холерой.

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Теги: #холера в Йемене