Президент Южной Кореи призвал США не допустить войну с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Джэин призвал США помочь избежать войны с Северной Кореей и найти дипломатическое разрешение кризиса, передает Русская служба Би-би-си.

"Наш главный приоритет - национальный интерес Южной Кореи, а наш национальный интерес - это мир, - сказал в понедельник Мун Джэин. - Я уверен, что США в данной ситуации отреагируют в спокойной и ответственной манере, в соответствии с направлением нашей политики".

Читайте такжеВоенные возможности против КНДР будут применены лишь в случае провала санкций – генерал США

Он также упомянул, что Корейская война 1950-53 годов "унесла более миллиона жизней, превратила города в руины и закрепила разделение полуострова".

Южнокорейский лидер призвал КНДР "немедленно прекратить все провокации и враждебную риторику, вместо того чтобы и дальше ухудшать ситуацию".

Генерал Джозеф Данфорд в ходе визита в Сеул заверил южнокорейское руководство в приверженности США дипломатии, однако подчеркнул: "Как военачальник я должен убедиться, что у президента есть реализуемые военные возможности на случай, если дипломатическое и экономическое давление провалится".

После Сеула Данфорд отправится в Китай и Японию.

Государственное северокорейское агентство ЦТАК в понедельник сообщило, что конфликт может вспыхнуть из-за "мелкого инцидента".

"Проблема в том, что, если наступит война, это может вылиться лишь в ядерную войну, - говорится в сообщении. - Мы следим за каждой мелочью в Соединенных Штатах".

В воскресенье директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что непосредственной угрозы ядерной войны с Северной Кореей нет.