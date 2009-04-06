Путин отчитается перед Думой

Премьер-министр России Владимир Путин отчитается сегодня за работу Правительства в прошлом году.

Отчитываться перед депутатами правительство будет впервые, согласно положению, которая Дума приняла в прошлом году, отмечает Эхо Москвы. Депутаты смогут задать премьер-министру вопросы и высказать свое мнение о работе кабинета.

Кроме того премьер Путин представит программу антикризисных мер, которая была недавно опубликована. Это первый по-настоящему комплексный документ по противодействию кризису. В нем изложены семь принципов, по которым правительство собирается осуществлять свою деятельность. Среди них, укрепление финансовой системы, сохранение рабочих мест и модернизация экономики.

Однако, по мнению некоторых экспертов, в основе Программы осталась прежняя стратегия, которая была слишком дорогостоящей и хаотичной. В документе отсутствуют определенные цели и принципы, поэтому совершенно правильные идеи грозят остаться лишь декларациями. Например, в программе отмечается, что основой восстановления должен стать внутренний спрос, однако этот тезис не подкреплен реальными мероприятиями.