В Израиле скончался самый старый мужчина в мире

В Израиле в возрасте 113 лет скончался Исраэль Криштал, который пережил Холокост и объявлен в 2016 году старейшим мужчиной планеты. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на Всемирный еврейский конгресс, как пишет "Радио свобода".

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Криштал родился в Польше. Во время Второй мировой войны попал в гетто города Лодзь, а затем – в нацистский лагерь смерти «Аушвиц-Биркенау». В 1940-1945 годах там были уничтожены более миллиона евреев, преимущественно из стран Европы. Жена Криштала и двое детей погибли, а он сам выжил. После освобождения Кристал весил 37 килограммов.

После войны он переехал в Израиль, где и прожил до конца жизни. 15 сентября Исраэль Кришталу должно было исполниться 114 лет.