В Дании затонула крупнейшая частная подводная лодка

В Дании затонул 18-метровая частная подводная лодка «Наутилус», которая пропала вчера, 10 августа, вечером, пишет The Associated Press.

Издание сообщает, что это была крупнейшая частная подводная лодка, которую ВМС Дании нашли в районе к югу от Копенгагена.

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На борту субмарины находился владелец и разработчик субмарины Петер Мадсен, которого удалось спасти.

Грузоподъемность крупнейшеей частной подводной лодки составляет 32 тонны.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Франции Эммануэль Макрон провел весь день на военно-морской базе Иль-Лонг, в частности, несколько часов под водой на борту атомной подводной лодки, приняв участие в учениях, имитирующих запуск ядерной ракеты.