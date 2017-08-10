Глава МИД Германии предостерег США от опасности ядерной войны

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) раскритиковал президента США Дональда Трампа за угрозы в адрес КНДР и указал на опасность развязывания ядерной войны. По словам немецкого министра, риторика Трампа вызывает обеспокоенность и опасения, что "мы, как в случае с Первой мировой, в сомнамбулическом состоянии придем к войне, только на этот раз к войне, которая при определенных обстоятельствах будет вестись ядерным оружием". С таким заявлением Габриэль выступил в среду, 9 августа, во время визита в Уганду, как сообщает DW.

Немецкий министр обратил внимание на то, что демократически избранный президент использует столь же агрессивную риторику, как та, что до сих пор исходила от северокорейского режима. По мнению Габриэля, нельзя отвечать Пхеньяну такими же выражениями, чтобы не закрутить спираль эскалации конфликта еще больше.

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Габриэль также напомнил слова американского министра обороны Джеймса Мэттиса о том, что война с Северной Кореей повлечет за собой такое количество жертв, какого не было со времен Второй мировой. "Поэтому необходимо заботиться о безопасности этого региона. Я могу только надеяться, что в США будет доминировать точка зрения тех, кто подходит к решению сложных вопросов с холодной головой, а не под влиянием эмоций и агрессии, что мы наблюдали накануне", - подчеркнул немецкий министр.

Дональд Трамп, проводя отпуск в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, заявил ранее журналистам, что новые угрозы со стороны Пхеньяна будут встречены "огнем и яростью". В продолжение своих слов президент написал твит, в котором напомнил о наличии у Вашингтона мощного ядерного арсенала. После этого госсекретарю Рексу Тиллерсону пришлось выступить со смягчающим заявлением о том, что за последние 24 часа никаких радикальных изменений не произошло и "неминуемой" угрозы войны с Пхеньяном нет.