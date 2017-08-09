Американская пара купила целую улицу в Сан-Франциско за 90 тысяч долларов (видео)

Купить целую улицу в Сан-Франциско всего за 90 тысяч долларов удалось американской паре. Дороги и тротуары новые владельцы по фамилии Ченг перекупили у ассоциации домовладельцев. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ассоциация в течение 30 лет не платила налог, который составлял всего лишь 14 долларов в год. Когда долг достиг отметки в тысячи, улицу выставили на аукцион.

Читайте такжеПод Киевом дешевеет земля: эксперты назвали самые дешевые и самые дорогие районы

Впрочем, подружиться с обитателями новым владельцам не удалось. В первый же день Ченги установили высокую аренду за пользование дорогой и парковкой. И теперь новые соседи вызывают их в суд.