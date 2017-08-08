Страны ЕС начали процесс возвращения мигрантов в Грецию
Афины, в свою очередь, заявили, что примут только часть из заявленных к возврату мигрантов.
Страны-члены Евросоюза начали процесс возвращения в Грецию мигрантов, которые на протяжении последних пяти месяцев прибыли в ЕС через греческую территорию.
Об этом во вторник, 8 августа, сообщила в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Туве Эрнст, передает Deutsche Welle со ссылкой на AP.
Согласно правилам, мигранты должны подавать заявления на получение убежища в той стране, через которую они въехали на территорию ЕС.
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Греческие ведомства, ответственные за прием документов, заявили о запросах из других стран о возврате более 400 мигрантов.
Пресс-секретарь Еврокомиссии подчеркнула, что Греция должна убедить, что страна имеет соответствующие условия для приема мигрантов, которых возвращают.
Афины, в свою очередь, заявили, что примут только часть из заявленных к возврату мигрантов.
"Речь идет о нескольких десятках. Мы примем обратно лишь символическое количество", - заявил министр миграционной политики Греции Яннис Музалас. Он опроверг сообщения о том, что Греция готова принять тысячи мигрантов из Германии.