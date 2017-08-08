"Лицемерные заявления": участники Scooter хорошо знали об угрозах задолго до скандала из-за Крыма - Die Welt

Посетив оккупированный Крым, участники немецкой техно-группы Scoоter намеренно нарушили закон, о котором еще и громко дали знать, несмотря на заявления, что группа "вне политики", говорится в материале на страницах немецкого издания Die Welt.

Еще шесть недель назад посол Украины в Германии Андрей Мельник встретился с менеджером музыкантов и попытался уговорить их отказаться от поездки на оккупированный полуостров через территорию РФ.

Все оправдания Scooter "звучат в лучшем случае наивно, а в худшем - лицемерно", отмечает автор Юлия Смирнова в статье.

Вокалист группы Эйч-Пи Бакстер сказал, что музыканты "не хотят и не будут участвовать в политике".

"Но именно это и произошло. РосСМИ хвалили группу как героев, которые приехали в Крым, несмотря на запреты и угрозы. Для России любой приезд артиста международного уровня в Крым - это подарок. Такие визиты служат якобы подтверждением, что на оккупированном полуострове все хорошо", - говорится в материале.

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Таким образом, другие новости по Крыму выпадают проходят мимо внимания. Например, журналиста Николая Семена судит российский режим за то, что он открыто назвал Крым территорией Украины. Крымских татар преследуют, их дома обыскивают, их бросают за решетку и заставляют уехать с полуострова. Режиссер Олег Сенцов, которого бросили в российскую тюрьму за непризнание Крыма территорией РФ, тоже до сих пор держат в сибирской колонии.

"А тем временем, посол Мельник прав: поездка Scooter в Крым через Москву - это не мелочь. Это демонстрация неуважения к Украине", - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, против группы Scooter возбудили уголовное дело за выступление в Крыму. Пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик заявила, что прокуратура Украины намерена допросить музыкантов группы Scooter, которые выступили с концертом на территории оккупированного полуострова.