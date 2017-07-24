Талибан взял на себя ответственность за атаку смертника в Кабуле
Сегодня утром в западном районе Кабула на автомобиле подорвался смертник.
По сообщению представителя МВД Афганистана, в понедельник утром в Кабуле погибли по меньшей мере 24 человек. Еще 42 человека получили ранения во время взрыва.
Как передает CNN со ссылкой на пресс-секретаря МВД Найиба Даниша (Najib Danish), взрыв произошел примерно в 6:40 по местному времени (05:10 по Киеву), когда взорвалась Toyota Corolla в полицейском округе города.
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Цель данного взрыва до сих пор не ясна, однако, по данным, группы Terrormonitor, которая отслеживает террористическую деятельность по всему миру, ответственность за взрыв взяло на себя движение Талибан.
#AFGHANISTAN#Taliban Claims Responsibility For #Kabul Suicide Bombing. #TerrorMonitorpic.twitter.com/HjhcX9H46u— Terrormonitor.org (@Terror_Monitor) 24 июля 2017 г.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 24 июля, в западном районе афганской столицы Кабуле на автомобиле подорвался смертник. Сначала сообщалось о 12 жертвах и 10 раненых.
Взрыв является последним в длинной линии атак в афганской столице. В прошлом месяце 7 человек погибли, когда смертники совершили атаку на похоронах сына сенатора, убитого во время антиправительственных акций протеста. Талибы отрицали причастность к этому нападению, в результате которого 119 человек были ранены.