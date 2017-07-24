Талибан взял на себя ответственность за атаку смертника в Кабуле

По сообщению представителя МВД Афганистана, в понедельник утром в Кабуле погибли по меньшей мере 24 человек. Еще 42 человека получили ранения во время взрыва.

Как передает CNN со ссылкой на пресс-секретаря МВД Найиба Даниша (Najib Danish), взрыв произошел примерно в 6:40 по местному времени (05:10 по Киеву), когда взорвалась Toyota Corolla в полицейском округе города.

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Цель данного взрыва до сих пор не ясна, однако, по данным, группы Terrormonitor, которая отслеживает террористическую деятельность по всему миру, ответственность за взрыв взяло на себя движение Талибан.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 24 июля, в западном районе афганской столицы Кабуле на автомобиле подорвался смертник. Сначала сообщалось о 12 жертвах и 10 раненых.

Взрыв является последним в длинной линии атак в афганской столице. В прошлом месяце 7 человек погибли, когда смертники совершили атаку на похоронах сына сенатора, убитого во время антиправительственных акций протеста. Талибы отрицали причастность к этому нападению, в результате которого 119 человек были ранены.