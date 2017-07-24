Количество погибших из-за взрыва в Кабуле возросло до 35 человек - СМИ (фотогалерея)

10:45, 24 июля 2017
Мир
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Количество погибших после взрыва машины, начиненной взрывчаткой, возросло до по меньшей мере 35 человек.

В столице Афганистана Кабуле в результате взрыва количество погибших возросло до 35 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственного чиновника Афганистана.

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Количество погибших после взрыва машины, начиненной взрывчаткой, возросло до, как минимум, 35 человек.

Ранее "Талибан" взял ответственность за взрыв на западе Кабула.

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Теги: #Афганистан#взрыв в Кабуле#количество пострадавших