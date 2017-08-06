В небоскребе в Дубае вспыхнул пожар

В воскресенье, 6 августа, в небоскребе Tiger Tower крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов Дубае возник пожар.

Об этом сообщает издание Khaleej Times.

Согласно сообщению, очаг возгорания был на балконе одного из последних этажей здания. Причины пожара неизвестны, но спасателям быстро удалось потушить пламя. Пострадавших нет.

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Отмечается, что за текущую неделю это второй пожар в небоскребах города.