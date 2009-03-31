Президент США летит в Европу (график поездки)

Президент США Барак Обама и его супруга Мишель отправятся во вторник в первое европейское турне. Им предстоит за неделю посетить пять стран и преодолеть более 19 тысяч километров.

Президент США покинет Вашингтон в 8 утра по местному времени и (с учетом поясного времени) прибудет в Лондон вечером. В среду и четверг он примет участие в саммите G20 и проведет целую серию двусторонних переговоров. В частности, 1 апреля впервые лично встретится с президентом России Дмитрием Медведевым (среди возможных тем переговоров: дусторонние отношения, ситуация в Афганистане, проблема ПРО, финкризис и безопасность), с председателем КНР Ху Цзиньтао. На следующий день президенту США предстоят переговоры с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом и президентом Южной Кореи Ли Мен Баком, а также прием у королевы Великобритании.

3, 4 и 5 апреля Обама посетит континентальную Европу. Президенту США предстоят двусторонние переговоры с президентом Франции Николя Саркози и канцлером Германии Ангелой Меркель.

3-4 апреля в Страсбурге (Франция) и Келе (Германия) пройдет юбилейный саммит НАТО. Главной темой переговоров стран Альянса станет предложенная Обамой несколько дней назад стратегия в Афганистане.

После саммита НАТО Обама отправится в Прагу, где 4 и 5 апреля проведет встречи с представителями властей Чехии, лидерами стран-членов ЕС и президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу.

Затем Обама улетит в Турцию, где посетит Анкару и Стамбул. Как сообщила президентская пресс-служба, в ходе визита Обама намерен подчеркнуть роль Турции не только в НАТО, но и в израильско-сирийских переговорах. Президент США намерен заверить турок в том, что их страна "является настоящим мостом между Азией и Европой", уточняет РИА “Новости”.

Оттуда 7 апреля Обама вылетит в Вашингтон.