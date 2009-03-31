Китайские авианосцы будут ходить на украинских двигателях

Китай может выбрать газотурбинные двигатели украинского производства для строительства первых национальных авианосцев. Об этом Kanwa Daily News сообщил источник в судостроительной отрасли Украины. Ранее украинские двигатели уже использовались в конструкции китайской военно-морской техники. В частности, двигателями DA80/DN80 (экспортные варианты UGT-25000) предприятия "Зоря"-"Машпроект" оснащены эсминцы класса Guangzhou и Luyang II.

Официально о планах по строительству авианосцев для Народно-освободительной армии Китая Пекин объявил в декабре 2008 года (ранее китайцы отрицали появлявшуюся в прессе информацию). В настоящее время, как считают в оборонном ведомстве Китая, флот страны недостаточно силен и нуждается в кораблях такого класса. Авианосец должен стать "символом силы нации и конкурентоспособности флота".

Тем не менее, официальной информации по поводу того, какие именно авианосцы собирается строить Китай и когда эти корабли будут введены в боевой состав флота, пока нет. По одним данным, к 2015 году Китай намерен построить два первых авианосца среднего класса водоизмещением 50-60 тысяч тонн c неядерными силовыми установками.

Согласно последнему сообщению Associated Press, китайцы планируют завершить строительство авианосца водоизмещением 48 тысяч тонн с обычной силовой установкой уже в 2010 году, а к 2020 году также принять на вооружение атомный корабль водоизмещением 93 тысячи тонн. Кроме этого, китайцы работают над созданием палубных боевых самолетов, которые могли бы базироваться на новых авианосцах. Они создаются на основе российских Су-33.

По данным печати, Пекин также намерен восстановить ранее купленный в Украине авианесущий крейсер "Варяг", чтобы использовать его для тренировки пилотов палубной авиации. Киев также поставил китайцам оставшийся от советской армии самолет Т10К, который является прототипом палубного истребителя Су-33. Как утверждают эксперты, он необходим Пекину для того, чтобы изучить конструкции складывающегося крыла, посадочного тормоза и других систем палубного самолета.

В январе 2009 года министр обороны Украины Юрий Ехануров также объявил о намерении расширить военно-техническое сотрудничество с Китаем, напоминает Лента.ру. Речь шла совместном производстве учебно-боевого самолета L-15, подготовке офицеров морской авиации, а также строительстве боевых кораблей. Отметим, что в конструкции самолета L-15 уже используются комплектующие украинского производства - двигатели ДВ-2 запорожского машиностроительного конструкторского бюро "Прогресс".