В Австрии засудили мужчину, который назвал убийства евреев нацистами выдуманной историей

В Австрии суд приговорил к 12 месяцам заключения мужчину, который заявлял, что массовые убийства нацистами евреев в газовых камерах - выдуманная евреями история, пишет The Associated Press.

Также мужчины обвинили в том, что он назвал мусульман паразитами, за что должен выплатить штраф в размере 1440 евро (1690 долларов США).

Как сообщал УНИАН ранее, один из оригинальных документов, который использовал немецкий бизнесмен Оскар Шиндлер для спасения около 1200 евреев во время Холокоста выставлены на аукцион. Ожидается, что стартовая стоимость документа составит 2,4 млн долл. Издание сообщает, что документ получен от племянника Ицхака Штерна, который был фактически правой рукой Шиндлера, который в свое время и составил этот список.