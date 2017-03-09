Настоящий "список Шиндлера" выставлен на продажу

Один из оригинальных документов, который использовал немецкий бизнесмен Оскар Шиндлер для спасения около 1200 евреев во время Холокоста выставлено на аукцион, пишет The Guardian.

Ожидается, что стартовая стоимость документа составит 2,4 млн долл. Издание сообщает, что документ получен от племянника Ицхака Штерна, который был фактически правой рукой Шиндлера, и который в свое время и составил этот список.

В списке насчитывается 14 страниц, датированных 18 апреля 1945. В документе содержится список имен евреев-рабочих фабрики Шиндлера в оккупированной Чехословакии, всего 801 имя. Люди были вывезены из концентрационного лагеря Плашов, расположенного в оккупированной немцами Польше.

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Список был составлен для защиты рабочих, которых спас из лагеря Шиндлер, когда нацистская Германия отступила и начала закрывать восточные концлагеря.

Шиндлер использовал взяточничество для защиты евреев, которые работали на его фабрике по производству эмалей, убедил Гета позволить ему перевезти свою рабочую силу в Судеты, куда он переместил свою фабрику. Шиндлер истратил все свое состояние на взятки, чтобы защитить своих рабочих от газовой камеры.

В 1963 г. израильское правительство назвало его " праведником мира". После его смерти в 1974 г. он стал единственным бывшим членом нацистской партии, который похоронен на горе Сион в Иерусалиме. Сегодня более 8 тыс. человек является потомками евреев, спасенных благодаря усилиям Шиндлера.