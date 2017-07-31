Исполнитель роли Джейме Ланнистера будет судиться с менеджером из-за денег

Датский актёр Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов", подал в суд на своего менеджера Джилл Литтман и обвинил её в обмане. Актёр ранее подписал договор, согласно которому обязался выплачивать менеджеру 10% своих гонораров до окончания съёмок в сериале, сообщает The Hollywood Reporter.

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Позже менеджер убедила знаменитость заключить официальный договор. Литтман утверждает, что актёр заключил с ней договор по доброй воле. Сам Вальдау говорит, что его заставили подписать бумагу в 2011 году и продлить её действие в 2014-м.

Литтман собирается заявить в суде, что контракт с Николаем был заключен, а затем продлен в 2015 году по его же инициативе. Женщина уверяет, что исполнитель обещал ей указанную выше комиссию до завершения его участия в съемках «Игры престолов».

Ранее стало известно, что исполнители главных ролей в популярном сериале получают по 2,5 млн долларов за каждый эпизод седьмого и будущего восьмого сезонов сериала. Костер-Вальдау также входит в число актёров с таким внушительным гонораром, поэтому между менеджером и звездой сериала возникли проблемы.