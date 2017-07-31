Фанаты "Игры престолов" дождались ключевой встречи главных героев

В третьей серии седьмого сезона сериала «Игра престолов» состоялась ключевая встреча. Как передает Entertainment Weekly, исполнители главных ролей уже прокомментировали этот сюжетный ход.

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Речь идет о первой встрече Дейенерис Таргариен (которую играет Эмилия Кларк) и Джона Сноу (которого играет Кит Харингтон). До сих пор пути их персонажей не пересекались.

«Насколько знает Джон, он просто встречается с королевой, о которой слышал, и пытается вести с ней переговоры. Он встречается не с Дейенерис, за которой зрители наблюдали так много лет», – заявил Харингтон.

По словам актера, его герой заходит в зал, не ожидая увидеть там такую прекрасную молодую женщину того же возраста, что и он. «Реакция любого молодого человека будет «Окей...», но он абстрагируется от этого, потому что должен», – добавил Харингтон.

Кларк, со своей стороны, сказала, что ожидала такой встречи в этом сезоне. Как заявила актриса, играть такую сцену было весело. «Он ей не нравится, и она ему не верит», – отметила Кларк.